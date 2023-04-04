蛋白質對人體極為重要，即使減重也必須攝取足量的蛋白質，尤其想增加肌肉減少脂肪者，更需要高蛋白低熱量的食物，醫師建議，雞胗、牛肚、毛豆3種食物可讓人增肌又不變胖，因它們除了高蛋白、低脂低熱量外，口感也好，價格低又容易買得到。

內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼在其臉書粉專表示，增肌減脂過程中，需要攝取高蛋白質食物，他建議民眾可多吃原型食物來攝取，尤其是3種銅板美食。第一種為雞胗，每100克的雞胗所含熱量約89大卡、蛋白質16.6克、脂肪僅2克，且雞胗口感紮實、價格便宜也容易購買。

第二種為牛肚。他表示，每100克牛肚熱量僅56大卡、蛋白質卻有11.4克、脂肪則僅0.8克。牛肚價格略高於雞胗，但口感有嚼勁，可滿足人體咀嚼的慾望。

最後一項是毛豆。他表示，每100克毛豆的熱量是129大卡、蛋白質14.6克、脂肪僅3.3克，且毛豆不含膽固醇、又含豐富的膳食纖維，能助消化又養好菌；另外，毛豆的價格也相當便宜。

他表示，以健康角度而言，攝取原型食物而非蛋白粉，不只可滿足身體對蛋白質的需求，還可獲得多樣性的營養素，也就不需要額外購買保健品；加上原型食物味道美味自然，還可滿足人體想咀嚼的慾望，讓人有持續增肌減重的動力。