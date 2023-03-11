「52輕斷食」、「168斷食」相當受歡迎，但也有專家認為過度壓抑反而會造成情緒性暴食，就有一位36歲女性進行168斷食法2周後，反而變胖1公斤，而且還造成便秘，專家建議用餐前喝無糖豆漿、多攝取植物性蛋白質，漸進式讓身體回復到年前的食量與狀況，就能自然瘦回去。

「其實斷食是很辛苦的，所以不適合所有人！」晨光營養諮詢專科院長趙函穎營養師說，曾有一位42歲的門診女性案例，由於過年時聚餐太多，結果讓她體重大增6公斤，大受打擊的她決心斷食，沒想到胃痛、手腳無力、心情低落的反效果接連出現，痛苦挨餓3天後卻連1公斤都沒少。

另一種例子則是愈壓抑愈想吃，趙函穎說，曾有一位36歲女性嘗試168斷食，結果2周後竟然反而胖了1公斤，而且便祕整整一周！原來這位女性一到進食時間，就會補償心態似的狂吃，珍珠奶茶、炸雞都不忌口，為了趕在晚上8點禁食時間之前吃完，吃飯速度變得更快，還曾經一口氣吃下2個便當。

趙函穎認為，過年吃太多年糕、油飯、鳳梨酥以及勾芡的湯類，這些精緻澱粉若攝取過量，血液中的血糖濃度會快速上升，進而使胰島素大量分泌、糖分轉化成體脂累積。

許多國外臨床研究發現，經常吃精緻加工食物，也會因為胰島素的關係讓人體容易產生飢餓感、想不斷地吃，當身體習慣大魚大肉的飲食，要再回歸到年前狀態，對於生理、心理都是挑戰。

趙函穎建議採取「漸進式」做法，讓身體慢慢回到正軌，找回原本的食量和健康。首先可以在用餐前先喝無糖豆漿，其中所含的膳食纖維既有飽足感，又可避免吃過多餐點。

其次，建議以植物性蛋白質與白肉取代紅肉，例如以豆類食物、魚肉來取代牛、豬肉。趙函穎說，植物性蛋白質除了熱量較低，且含多元植化素，在提升飽足感的同時也減輕身體負擔。「英國研究顯示，優質蛋白質食物可以讓之後的身體燃脂效果更顯著，例如雞胸肉、魚肉、毛豆、豆漿都很好。」

小火鍋是外食族減重的好選擇，但建議避免吃精緻澱粉如麵、飯，同時沾醬也要避免熱量較高的沙茶醬。（圖／報系資料庫）

若是外食，趙函穎認為火鍋是減重的好幫手，以她自己最近吃的小火鍋為例，她的主餐選擇蛤蠣、魚片、蚵仔、低脂肉片，另外加入大量蔬菜，不加丸子等加工食品，也不吃飯、麵、冬粉或王子麵，避免攝取精緻澱粉。

至於沾醬，則是蔥花、醬油、蘿蔔泥、生辣椒，避免熱量極高的沙茶醬。除此之外，進食的順序也很重要，趙函穎建議先吃蔬菜、海鮮，最後再吃肉，如此可以增加飽足感，避免攝取過多油脂。

另外，只要掌握蔬菜比蛋白質多2倍的原則，改吃南瓜、地瓜這類優質碳水化合物，少吃麵、飯這類精緻醣分，就能吃得飽足又營養，不需要計算卡路里，也能循序漸進減重。

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