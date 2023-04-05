呂姓男子積欠土地增值稅等逾400萬，但其名下土地供道路使用，法拍多次仍乏人問津，加上執行期將屆，桃園市地方稅務局邀集跨局處實地會勘、鑑界，八德區公所也同意接管維護，經桃園執行分署重啟拍賣程序，順利以聲明承受方式，用底價抵償欠稅近200萬元給桃園市府，同步解決欠稅以及因預算短缺無法徵收道路用地的問題。

桃園市地方稅務局針對欠稅達100萬元以上或具社會關注及指標性案件成立「追追追小組」，追查欠稅人財產增減情形，其中呂姓男子欠繳2008年土地增值稅等稅捐逾400萬元，其名下八德區1筆土地是既成道路，經桃園執行分署多次拍賣仍無人投標。

追稅小組眼見呂男的案子即將於今年8月逾法定執行期間註銷，積極聯合地政局、財政局、八德區公所及桃園執行分署等機關，現場實地會勘，調查土地鑑界、使用占用等情形，在八德區公所同意接管維護該道路下，立即向桃園執行分署申請重啟拍賣程序，順利以底價承受該筆土地，收歸為市有財產，抵繳欠稅近200萬元。

地稅局法務科長陳瓊芬指出，辦理不動產承受作業要評估許多因素，例如土地現況無廢棄物、無他人使用或占用、無危害公安或公衛等情形，還要找到願意接管的管理機關，能成功辦理不動產承受非常不易。

2019年曾有欠稅1193萬元的蔡姓男子，名下土地經5輪法拍都沒人買，同樣透過聲明承受方式，抵償欠稅3萬餘元，讓中壢新明市場旁道路用地剩餘的87分之4收歸國有，順利助中壢區公所持分達百分之百，有利後續規畫、改善交通，成桃園承受案首例，去年、前年繼續追擊，蔡男名下中壢、龜山共5筆既成道路共抵繳欠稅5萬餘元。