中華開發文教基金會「薪傳100 × 課輔100」獎助計畫即將邁入第17屆，今年預計將投入新台幣500萬，獎助國內清寒優秀大學生擔任弱勢學童課輔志工，2023年「薪傳100 × 課輔100」課輔志工徵件計畫自即日起開跑，報名至5月底截止，歡迎符合條件的大學生踴躍申請。

中華開發文教基金會「薪傳100 × 課輔100」獎助計畫長期鼓勵大學生藉由課輔與陪伴，幫助弱勢學童提升學習自信心，形成正向的循環力量。計畫推行迄今已持續16年，累積課輔志工1600人次，投注經費合計達新台幣8000萬元。

中山大學應用數學系碩士班學生羅祖佑自2019年起加入計畫，並連續四年擔任課輔志工，積極投入的熱誠受到肯定。輔導室呂老師說，羅祖佑同學從四年前開始陪伴學習落後的小三學童加強學業；此外，更花時間傾聽孩子的需要，協助解決問題，長期陪伴的力量，如今即將從小學畢業的小男孩，展現了顯著的改變與進步。羅同學說，「擔任中華開發文教基金會薪傳課輔志工，除了可獲得實質的獎學金，更開心的是，可以發揮自己的力量，幫助弱勢學童。」

中華開發文教基金會秉持著「教育是最有價值的投資」，期盼有志從事課輔，回饋社會的大學生加入薪傳志工的行列，用耐心、愛心與理想幫助弱勢學童，攜手完成這項有意義的任務。