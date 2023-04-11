遠雄文教公益基金會持續以回饋社會為己任，期盼打造永續共享的生活環境，創造美好生活體驗。今年第二度攜手國際青商會，舉辦第二屆「329玩美角落計畫」，透過全台七個青商會結合社區，尋找社區中陰暗、群亂、容易成為治安死角的角落，並且進行修繕、美化與改造。透過橫向連結，整合多方資源跨域合作，推展社區環境營造，同時也邀請在地居民加入，共同推動在地社區公共事務。

遠雄文教公益基金會在2022年首次和青商會合作，針對高雄市三民區豐裕里的一條屋後小巷來進行改造，該巷弄長期因為採光不佳，讓當地居民通行不便、甚至治安堪憂，經過彩繪地板改造巷弄，讓小巷重新找回生氣，甚至成為當地特色，提升居民生活品質，解決社區問題，也落實遠雄基金會著重的SDGs永續發展目標─永續城鄉，關注社會公益，構築美好，融入各社區居民生活當中。

為了讓效益能長期延續，今年再度支持「玩美角落」活動，期盼以永續環保之作法，並運用地方資源結合，與地方學校、社區合作，讓長年未整修、有安全疑慮處美化再造、活化空間。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：「遠雄文教公益基金會長期投入愛心公益修繕服務，號召集團同仁熱心響應，走遍台灣各個角落，無論深山、偏鄉、或是離島。至今已修繕55間校舍及住宅，動員企業志工4323人參與，幫助全台4,275弱勢家庭及學生。希望能用專業回饋社會，一起攜手捲起袖子來改善弱勢者的居住空間，為他們打造一個溫馨圓滿的生活居住環境。」

秉持著坐而言，不如起而行，遠雄文教公益基金會對於社會角落，除了號召志工捲起袖子參與偏鄉修繕，給予住戶、學童更優良的環境，對於能讓生活場域更安全、韌性的永續城鄉活動也義不容辭，期盼讓永續發展的種籽在更多與會者心中萌芽。