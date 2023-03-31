一名女網友日前得知就讀高三的妹妹意外懷孕，男方是妹妹建教合作餐廳的客人，也是名高中生，妹妹說只是一次「擦槍走火」，後來與男方都想生下孩子，還稱想直接工作養孩子，母親被氣到急診住院，該女網友則崩潰發文問該怎麼勸「養一個小孩哪有那麼容易？那個男人值得讓她毀一輩子嗎？」

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她的母親年近40歲才生下她的妹妹，妹妹因此成了全家的公主，備受疼愛，妹妹從小成績就不好、相當愛玩，她原以為妹妹還算次自律的人，沒想到3月初她發現妹妹在廁所嘔吐，家人後來帶去檢查發現已懷孕3個月，父親不發一語，母親則氣到進急診。

原PO與2個弟弟都勸妹妹墮胎，妹妹不願意，稱孩子是在建教合作的餐廳客人，對方也是高中生，日前已考上國立大學，妹妹還說想要搬出家裡，找工作養活自己和小孩，原PO崩潰發文「養一個小孩哪有那麼容易？那個男人值得讓她毀一輩子嗎？」後來雙方家長出面溝通，家長都贊同墮胎，但男方與妹妹都想留下孩子，最後仍擋不住親友勸阻，將孩子拿掉。

原PO強調「我妹和對方只有一次擦槍走火，沒想到會就此懷孕」；其他網友留言「先讓她去親子館待上一整天看看，我想她就怕了」、「看過太多這種例子了，到後來幾乎都是結婚小孩生出來沒多久就吵著要離婚」、「跟她說：這樣子的環境，將來小孩不見得會感謝妳」、「列出養小孩清單給他看，讓他知道現實他的薪水無法養小孩」、「沒吃過苦不知回頭」。