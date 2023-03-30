母親節冰淇淋蛋糕沁涼 酷聖石X大耳狗萌翻視線 義美客製款暖心

酷聖石「花花大耳狗」5吋1580元。（酷聖石提供）

母親節逼近，多數人苦惱該準備什麼禮物，據外部統計，破5成媽媽不喜歡收到廚具或花束，而熱門禮物除了按摩椅、送媽咪出國放鬆外，蛋糕因容易準備且口味多元也頗受青睞，其中又有逾2成媽媽喜愛「冰淇淋蛋糕」冰涼軟綿口感，前五名熱銷口味包含巧克力、芋頭、草莓等，冰品與糕點業者就趁勢推溫馨或俏皮風格冰淇淋蛋糕，並搭早鳥預購優惠，讓子女們能夠提前規畫，業績攀升至少10%以上。

酷聖石首次聯名三麗鷗人氣冠軍角色－大耳狗喜拿，將於4月7日推冰淇淋蛋糕「花花大耳狗」，以5吋180度頭型蛋糕神還原，選用品牌最熱銷的草莓冰淇淋及酸甜藍莓冰淇淋並結合蔓越莓，增加多層次口感，再配上大耳狗可愛造型及繽紛花朵點綴，4月7日至5月7日購買任一款冰淇淋蛋糕享88折、會員85折。

義美「相片冰淇淋蛋糕-黑炫巧克力風味」原價900元起。（義美提供）

義美推「相片冰淇淋蛋糕-黑炫巧克力風味」，以香草冰淇淋融合酥脆黑炫餅為糕體，周圍再以巧克力碎片裝飾，一口咬下能感受濃厚奶香及香甜巧克力美味，且民眾可提供溫馨照片，將轉印在可食用糯米紙上並放置蛋糕頂端，打造獨一無二的過節禮物，另新加入會員就送100元優惠券。

哈根達斯「花開幸福」7英吋2480元。（摘自哈根達斯官網）

哈根達斯推「花開幸福」蛋糕，以華麗玫瑰造型驚豔視線，包含藍莓塔、草莓、香草等口味，一家人過節都能找到喜愛的口味，5月14日前加入品牌LINE官方帳號並綁定會員，買冰淇淋蛋糕可享春日早鳥優惠，第二顆現折250元。

卡瓦「草莓可爾必思」原價1580元，特價1380元。（卡瓦提供）

手工蛋糕品牌卡瓦則主打「義式冰淇淋蛋糕」，運用米其林等級果泥製作冰淇淋水果球，母親節新品「草莓可爾必思」，標榜低熱量，乳脂含量低於8%，入口可感受酸甜清爽且真實的水果滋味，並享有加購保冷袋優惠，現省339元，可全台宅配。