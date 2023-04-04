《夢與陰影》為河床劇團與FOCA福爾摩沙馬戲團合作的作品，透過演員的肢體，傳達超現實的感覺。（徐宇昕攝，國家兩廳院提供）

河床劇團導演郭文泰所執導的VR作品《遺留》，才剛獲得盧森堡城市電影節沉浸式競賽最佳體驗大獎，回國後，這周末他與FOCA福爾摩沙馬戲團合作的作品《夢與陰影》也即將登場。（季志翔攝）

河床劇團導演郭文泰認為，劇場創造的是鏡子，觀眾能從中看見自己。（徐宇昕攝，國家兩廳院提供）

河床劇團導演郭文泰所執導的VR作品《遺留》，才剛獲得盧森堡城市電影節沉浸式競賽最佳體驗大獎，回國後，這周末他與FOCA福爾摩沙馬戲團合作的作品《夢與陰影》也即將登場，郭文泰表示，期許透過FOCA新馬戲的肢體，加上河床的美學，能有不同的轉化和呈現。

關於作品名稱「夢與陰影」，郭文泰表示，有光就會有陰影，「陰影是事物存在的痕跡，也是存在的證明書，不存在就不會有陰影，我們做的每件事，都會留下痕跡，就像蝴蝶效應一樣。」

郭文泰來自美國，1970年出生於美國蒙大拿州，父親是一名工程師，母親則是一名懷抱音樂夢想的女子，對於藝術的渴求與嚮往，也深深影響著他。他表示，小時候第一次上台演出是在聖誕節時於教會表演，當時他飾演一名帥哥，「我穿著皮衣外套，在舞台上扮演另外一個人，那是一種很特別的感覺，因為這次的演戲機會，我在高中階段也參加很多不同舞台劇和話劇的演出。」

演戲和表演，開啟了郭文泰的新世界，他表示，有些劇本令他感覺離日常生活遙遠，「我不懂為什麼要演這個角色、說這個故事，高三的時候，我開始寫劇本，試著解決當下面對生活的困難，從演員到寫劇本，最後好像不滿足，於是最後我成為一名導演。」

和亞洲的連結，也影響了郭文泰的人生。郭文泰表示，他以前在家裡每周六早上，會和父親一起看功夫電影，「不過我那時對台灣、中國、東方文化都不了解，但我牆壁上有李小龍海報，也有超現實主義畫家達利作品海報，別的高中生可能會貼球隊、啦啦隊海報，但我就是貼這兩張。」

郭文泰表示，他的高中同學也有東方人，他從同學的思考和生活習慣，感受東西文化的不同，到了大學，正好室友來自中國，「我本來想學日語、西班牙語為第二外語，他積極鼓勵我學中文，後來我到北京大學，也第一次看見京劇演出，那和美國學的西方戲劇很不一樣，我很喜歡京劇的結構完整度，還有對演員扎實的訓練。」

1992年，郭文泰因申請到獎學金而來台，順利考上文化大學戲劇系，和京劇名角李寶春學習，行當為老生。他表示，當時台灣小劇場蓬勃發展，如：臨界點劇象錄劇團、優劇場等，他也和劇場界多位演員成為朋友，「我原本只想待9個月，但大家已經變成朋友，還有面對創作的方式和模式，都很有想法，我原本回去美國，還沒決定要不要回來，後來還是決定回來做研究寫論文，也因為當時敦南誠品有一些演出機會，必須要有劇團才可以參加，所以成立了河床。這幾個選擇，成為我的人生。」

郭文泰在1998年成立河床劇團，實驗獨特的戲劇美學，如：「開房間計畫」系列作，觀眾在非典型劇場空間，像是旅館房間欣賞演出，每場僅限一名觀眾，在10多坪大小的空間裡面，近距離體驗特別的戲劇美學。

郭文泰表示，舞台劇大多有直接表現的內容，能讓一百個觀眾欣賞同一部作品時，會在同一時間哭、笑，「但我覺得一百個人有一百種生活背景，應該有百種不同的反應。我希望觀眾看戲時，我能創造一個時間和空間，讓觀眾透過作品，看見自己。」

郭文泰表示，他有次在美國看一個表演，「表演者把鳥的翅膀放在魚身上，或是在麵包上放了頭髮，烤的時候可以聞到頭髮的焦味，看的時候我開始思考，這是什麼？如果我可以享受這樣的畫面和美，還有當下的感覺，就像是透過這個演出，看見我自己。好像我在看戲的時候，像在看鏡子；我們看鏡子不是為了看木頭的框，而是為了看見自己。」

郭文泰表示，他的作品想帶觀眾看見自身的投射和人生故事，「重點不是我要說什麼，而是創造那個鏡子。」

疫情間，河床劇團登了國家戲劇院舞台，也鑽研VR作品，嘗試不同的戲劇表演方式，這次《夢與陰影》則是和FOCA合作，郭文泰表示，他按照FOCA演員的不同可能性做安排，「我想透過這群表演者的魔術，傳達這次作品超現實的感覺。」

郭文泰舉例，演員手上都有自己擅長的物件，「例如：擅長丟棒子的演員有自己習慣的模式，如何把熟悉的事情變成不熟悉，包括丟和接的方式，轉化成不同的意義，呈現不一樣的生命力。」此外，郭文泰表示，演員本身也是物件的代表，同時也是台上移動的小舞台。

選擇以夢境為題材，郭文泰表示，他近年對夢境很有興趣，他有個叔父在人生的最後階段，從一天睡7到8小時，睡眠時間慢慢變長，變成一天睡23小時，「當在夢境裡的時間佔了百分之九十時，那麼夢境是不是變成現實？而夢和現實的界線又是什麼，這引發我思考。」河床劇團與FOCA福爾摩沙馬戲團《夢與陰影》將於4月7日至9日，在台北國家戲劇院登場。