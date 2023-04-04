林心如和姚淳耀詮釋電視台內明爭暗鬥的競爭關係。（Netflix提供）★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

陳博正劇中為救孫女跪地學夠爬。（Netflix提供）

劇中被綁架虐殺的女孩都是知名女演員。（Netflix提供）

Netflix華語懸疑影集《模仿犯》上線後在全球屢傳捷報，已在全球19個收視地區同時登榜，在台灣、泰國及香港都是第一名，創下華語影集最佳紀錄，演員表現也被熱議，除了吳慷仁等主演群演技出色被讚爆，觀眾還熱烈討論特別演出的林心如、姚淳耀飾演的新聞主播有哪些知名新聞人的影子，對老戲骨陳博正（阿西）、游安順的精湛演技尤其讚嘆不已，就連劇中連續殺人案被虐殺的女孩們也被發現其實各個有來頭！

飾演「TNB電視台」當家主播「姚雅慈」的林心如，為戲重現90年代復古大波浪造型，架式十足，劇中出現不少吸菸畫面，就有網友在她的社群留言「抽菸傷身體」，她本人親回「沒辦法，劇情所需」。至於有網友認為她吸菸模樣似有《華燈初上》的影子，製作人湯昇榮接受本報訪問時表示，他自己曾待過電視台新聞部，「我那年代的新聞部，主管都是在辦公室抽菸，還有女主管甚至千杯不醉，那都是為了跑新聞、交際上的需求而有此習慣，劇情如此安排是為呈現時代氛圍，以及她能掌控一切的氣勢」。

製作人曾瀚賢表示，當初選角時，從氣場、會穿豹紋、很有主播架式等條件來看，團隊很快就決定要邀請林心如，尤其瀚草之前跟她合作《誰是被害者》非常愉快，她除了是演員也是製作人，不用多做角色介紹就自然具備足夠氣場，就能完整建立起角色。至於有觀眾挑惕林心如播報新聞的口條，他也為其抱不平，「觀眾當然可以有不同想法，但我們不是真的要把演員變成主播，她很認真地做功課、向真正的主播請益學習、矯正了些口條，但後來與導演討論過後還是覺得希望是自然講話，就像很多台灣新聞節目主持人也不是主播出身」。

他除了感謝林心如百忙中仍力挺，還特別稱讚她劇中最後一場重要的戲，儘管身處危險，仍然毫無畏懼地勇敢跟凶手嗆聲「你什麼都不是」，氣場驚人，這場戲也完全可以看出她在該劇的人設是什麼樣的女生，可惜的是礙於篇幅，無法把每個人物故事路線呈現完整。

飾演廟公的阿西，真摯動人演技逼哭無數觀眾，湯昇榮說，原著這角色是經歷戰爭的賣豆腐阿伯，很有人生閱歷的他，是第一個受害者的家屬，對人生看法有不同層次，台灣改編後變成宮廟廟公，除了接地氣，也符合一般廟公給人個性超脫、熱心公益的好人形象，所以很快就決定請阿西來演出。至於游安順飾演的舅舅，除了他本身戲好，他也有一種很適合計程車司機的古意耿直形象，雖然場次不多，但每一場都很精彩。

飾演被殘忍虐殺的受害女生包括陸夏、李亦捷、王貞琳、睦媄、曾芯瑜、邱偲琹等，都是叫得出名號的演員，湯昇榮說，很欣慰大家聽到這題材都很願意來演，其實連女主角柯佳嬿也因為是原著書迷，聽到要翻拍這作品也說不管怎樣都要演，不管戲輕戲重，她都願意成為這部戲的一部分，心意很令人感動。

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