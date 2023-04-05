吳慷仁《模仿犯》化身律師也被討論是致敬《我們與惡的距離》。（Netflix提供）

林心如與煙灰缸在《模仿犯》也被觀眾連結至《華燈初上》。（Netflix提供）★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

庹宗華、江宜蓉、吳慷仁、柯佳嬿、夏騰宏。（Netflix提供）

江宜蓉（左起）、吳慷仁、夏騰宏、柯佳嬿、庹宗華。（Netflix提供）

Netflix 熱播的華語懸疑影集《模仿犯》3月31日全球上線後，不到3天就成功登上台灣Netflix週榜冠軍寶座，在海外市場表現更是耀眼，累積至今日（5日），已成功打進20個國家與地區的當日前10名榜單，橫跨亞洲、歐洲、中東以及中南美洲市場，在香港、泰國等地也登上冠軍寶座，吸引全球觀眾目光，成為華語影集的新里程碑。對於好成績，Netflix也突襲釋出主演吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、江宜蓉、夏騰宏隱藏版合照回饋，讓許多粉絲又驚又喜。

吳慷仁、柯佳嬿。（Netflix提供）

許多觀眾觀影後發現劇中許多疑似致敬該劇主演前作的橋段，像是柯佳嬿戴耳機聽隨身聽橋段被觀眾開玩笑稱「以為是在看《想見你》」，林心如與煙灰缸兩者的關係也被觀眾連結至《華燈初上》，也有人把吳慷仁的律師橋段，解讀是致敬他曾演過律師要角的《我們與惡的距離》；導演張榮吉對此回應：「網友針對影集橋段致敬演員前作的連結，覺得這些聯想很有創意，拍攝當下沒有意料到這些點的關聯性，能激發觀眾討論都是收獲。」

《模仿犯》不到3天成功登上台灣Netflix週榜冠軍寶座。（Netflix提供）

對於《模仿犯》在世界各處優異的表現，製作人湯昇榮表示：「這是華語影集第一次可以如此打開 Netflix 的世界觀眾群，也是我們挑戰自己的一次學習，《模仿犯》的故事敘述以及拍攝質感可以如此跨域，這是台灣整體影視環境推進的累積，我們剛好把握住了，期待在未來關鍵一個月的黃金播映期間，可以再擴大全球的收視群 。」

《模仿犯》登上台灣Netflix週榜冠軍寶座。（Netflix提供）

出品人兼製作人曾瀚賢也表示非常感謝世界觀眾熱烈地觀看與迴響，所有的反饋製作團隊都有看進心裡，他分享：「我們從觀眾這邊得到的鼓舞大過於原先創作的起心動念，也因為《模仿犯》有許多語言配音，能夠在不同國家與地區間跨越語言跟文化的差異，找到人心情感的共同處，帶給大家在想像力與價值觀上共鳴，當然也會繼續期待作品能找到更多的可能性，看到不同的光景。」

《模仿犯》繼續刷新華語影集紀錄，在20國家地區登榜。（Netflix提供）

Netflix《模仿犯》改編自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，此次落地華語市場在地改編，劇情以一場連續殺人命案做為故事起源，透過90年代媒體的力量把所謂的「惡」散播至每個人的心中，在社會價值觀紛飛混亂的狀態，躲藏在幕後的兇手徹底展現出「罪惡背後，藏著最惡」，多次挑釁檢警、司法體制，假他人之手一點一滴摧毀社會秩序與和平。吳慷仁飾演一名擅長偵辦兇殺刑案的檢察官郭曉其，面對當時第一起的連續殺人命案，以他心中衡量正義的那把尺對抗連續殺人案兇手。

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