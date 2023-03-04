宜蘭縣長林姿妙（右）在2021年11月陪同工程會主委吳澤成（左）現勘。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

2010年10月，梅姬颱風外圍環流與東北季風形成共伴效應，超大豪雨對宜蘭縣蘇澳地區造成嚴重傷害，逾30人死亡，經宜蘭縣政府多年爭取與中央的支持與協助，今天（4日）縣府表示，計畫總經費達54.13億元的「蘇澳溪分洪工程計畫」獲行政院同意辦理，整體工程含設計預計為期4年，完工後能大幅改善蘇澳地區淹水問題外，更解決蘇澳港淤積問題。

宜蘭縣政府表示，梅姬風災後，2011年經濟部水利署協助縣府陸續辦理「蘇澳溪水系治理規畫檢討」及「縣管河川蘇澳溪水系分洪道規畫」，2010年完成環境影響評估審查；2021年11月縣長林姿妙陪同工程會主委吳澤成現勘，縣府水利處擬定「蘇澳溪分洪工程計畫」報請中央審議，經濟部完成審議後，今年1月11日縣府再次報院說明。

經吳澤成協調後各部會贊成工程執行，3月2日獲政院同意辦理。縣府說，這是近年來宜蘭縣單一水利工程，金額最高的水利建設，且是中央全額補助，該案能促成要特別感謝吳澤成與水利署長賴建信的重視與大力幫忙。

縣府說，2010年梅姬颱風重創宜蘭，蘇澳地區受損尤鉅，原因在於當時的時雨量達181.5毫米，蘇澳溪的水位暴漲，雨水下水道排不進蘇澳溪，形成「內水排不進外水」的情況，該工程是在蘇澳溪上游設置分洪道，將上游的水分洪至內埤海灘，減少水位高度。

此外，蘇澳港是罕見的軍港、商港、漁港合一的港口，蘇澳溪挾帶的泥沙造成蘇澳港淤積、清淤經費等問題，分洪道有排砂功能，也能改善蘇澳港淤積的情況。

縣府說，計畫獲行政院核定後，後續尚須辦理設計、用地及漁業權等相關工作，目前已進行用地協調作業，縣府已做好相關準備作業，將加速辦理，以保障民眾生命財產安全。