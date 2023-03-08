國泰產險董事會決議辦理減資71％以彌補虧損 20:452023/03/08 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國泰產險公告，該公司為改善財務結構與未來營運發展需求，依公司法相關規定辦理減少資本額，用以彌補累積虧損，減資50.57億餘元，減資71.66％，每仟股換發新股約283股，減資後股本為20億元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富旺去年每股虧6.35元 將辦理減資6億元 劍湖山虧損降低營運現轉機 17日爆量漲停 劍湖山將減資17.67億元 辦理2.3萬張私募股案 #國泰產險 #減資 #辦理減資 #彌補虧損 #改善財務結構 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 十多天來市值蒸發1,100億美元...阿達尼駁斥削減資本支出 04:102023/02/07 全球財經 走過和關之琳一段情 國巨董座陳泰銘這舉動擠進10大富商 08:272023/01/22 財經 傳奇 董事會通過減資4成 04:102023/03/04 證券．權證 同泰擬減資57％ 彌補虧損 04:102023/02/21 證券．權證 股市短波－劍湖山 股臨會通過減資 04:102023/01/07 證券．權證 史上最長春節連假要來了 國泰產險4招保障過好年 21:092023/01/12 財經 營運入佳境 劍湖山虧損創17年新低 04:102023/02/18 證券．權證 產險業 陰霾漸散獲利重現 04:102023/02/11 財經要聞 《金融》迎新春5G換機潮 國泰產險建議加購手機險 11:582023/01/19 財經 配息＋現金減資 宏亞股東每股可領3元 16:322023/02/22 財經 《食品股》宏亞減資約20% 每股退還現金約2元 16:592023/02/22 財經 劍湖山 擬減資、辦私募 04:102023/03/04 證券．權證 劍湖山1月虧轉盈 營運漸入佳境 21:142023/02/23 財經 配息＋減資 宏亞股東每股可領3元 04:102023/02/23 證券．權證 《資訊服務》傳奇擬現金減資4成 每股退還現金4元 17:392023/03/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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