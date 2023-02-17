劍湖山今年春節長達十天預估湧入近10萬人潮，年增率逾二倍，加上園區內的劍湖山度假大飯店平均住房率逾9成，帶動1月營收為0.59億元，年增幅達64％，業績表現亮眼。為了延續春節長假佳績及搶攻228連假的親子遊商機，劍湖山即日起至2月28日，趁勢推出「春遊劍湖山」全民優惠價499元促銷，可望再度吸引大量遊客入園、帶動業績成長可期。

劍湖山目前的營運主體，包括劍湖山世界主題樂園及劍湖山度假大飯店。由於累計虧損金額龐大，為改善財務結構、健全營運發展，劍湖山今年第一次股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案，預計減資17.67億元，減資幅度約59.56％！

劍湖山去年受惠疫情趨穩，總入園人數達83萬人次，年增51％，加上國旅補助的挹注，推升去年合併營收4.73億元，年增54.57％，創近3年高點；營業虧損0.44億元、年減70.63％，稅後虧損0.86億元、年減47.5％，每股虧損0.29元，均是近17年最佳表現。

展望2023年，劍湖山表示，未來將規劃升級設施、創新展演活動，增闢環教綠意空間，並持續聯手國內外知名IP品牌推出集客性設施和主題活動，以期創造營收成長動能；同時也將規劃沈浸式體驗設施、分區調整營業場域，引進知名品牌進駐，以提升休閒遊樂品質。