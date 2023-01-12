2023年春節假期將至，迎來長達10天連假，民眾多已安排返鄉出遊或規劃出國旅遊；國泰產險針對假期需求，推出4招保障「車險小秘書」、「高速公路碰撞險」、「旅遊險」與「智能客服申請道路救援」伴您樂享假期安心過好年。

第一招為預約「車險小秘書」，尤其是長假前夕，應先檢視各項保險到期日，避免保障中斷；如車險客戶可先透過國泰產險「車險小秘書」服務，預約強制險到期提醒；若有驗車需求，也需注意提前辦理，避免錯過期限而被開罰。

第二招「高速公路碰撞險」，最大特色是用多少、付多少；國泰產險表示，首創的「高速公路碰撞險」是為高速公路通勤族所打造的專屬保障；網路投保1年期保費僅165元起，將購買固定5000公里作為保障里程，當發生碰撞事故損失，即享定額賠金5000元。

「高速公路碰撞險」的最大特色是「用多少付多少」，當車子行經國道收費閘門時，透過eTag感應，才開始抵扣里程數；若1年內里程數未用完，扣除手續費後將依比例自動退還保費，讓保戶能以最划算的金額獲得完善保障，在新春連假期間安心出遊。

第三招是連假出遊必備的「海外旅遊險」；長達10天的春節連假，除了安排旅遊行程，提前規劃適合的保險也很重要；不論國外旅遊、租車出遊，或是登山露營等，國泰產險皆提供了對應的保障方案。以國外旅遊險為例，保費54元起，即享有200萬意外事故身故失能保障，另可加購旅遊不便險，班機、行李延誤及旅程取消都有相對應的保障。

針對國內旅遊族群，亦提供「國內輕鬆型」、「國內安心型」、「國內租車型」等不同方案可供選擇，線上投保僅需5-10分鐘，在手機上點選即可輕鬆完成。

第四招為「智能客服阿發–道路救援服務」；春節期間如行車遇突發狀況，即可於國泰產險LINE官方帳號或官網運用 「智能客服阿發–道路救援服務」，客戶只需透過手機輸入車牌號碼、行動電話、姓名三項資料，即時發送需求，客服會在5至10分鐘內回電，協助安排拖吊、代送油、加水、更換備胎等救援處理。