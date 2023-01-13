臺中市政府地政局為保障民眾土地權益，全面推動數值法測繪方式辦理地籍圖重測，2022年在「地籍圖重測三箭齊發」的基礎下，推動「地籍釐整新四計」，辦理農地重劃地區地籍整理數值法測量作業，計畫數涵蓋範圍全臺最多，精準測量，保障民眾權益，地籍整理後免費埋設制式界標，替市民省下每筆4000元鑑界費用。

地政局吳存金局長表示，許多尚未重測的地籍圖，因年代久遠加上現在的地形與日據時期測量的地貌有很大的改變，已不合使用，但地籍圖又是測量的根基，為不讓民眾財產權益受損，於縣市合併後積極辦理地籍釐整作業。

臺中市除配合內政部地籍圖重測後續計畫期程，逐年辦理約1萬筆土地重測外，為加速釐整地籍圖資，乃自行籌措經費於2013年推動「臺中港特定區地籍圖重測」、2016年推動「大臺中地區地籍圖重測」及2022年推動「早期農地重劃區地籍圖整理計畫」，結合中央計畫與市府自行推動計畫，每年約辦理2萬3000餘筆土地，四大計畫同步推行，推行計畫數全國第一、更新圖資進度有感。

地籍圖重測GPS接收儀辦理加密控制測量作業。（圖／臺中市政府地政局提供）

吳存金局長說，數值法測量最大的特色除了不受年代影響保存品質外，精確的數據還能作更多加值應用。過去傳統測量採人工用圖解法方式測量後繪於膠片及圖紙上，但受限圖紙因年代久遠而伸縮、破損，加上人工測量繪圖精準度有誤差，造成過去的資料不僅保存不易且難以判讀。

吳存金局長表示，現行推辦地籍釐整計畫全數以數值法方式測量，採用GPS接收儀、全測站經緯儀測量，經由電腦輔助系統可以測算各點位的坐標，測量成果誤差小，且面積以電腦依照界址坐標計算，地籍釐整後的地籍圖面積、土地權狀面積均與現地相符，圖資成果以數值形式保存，不受保存年代影響成圖精度，確實減少民眾土地使用疑義、紛爭。吳存金局長再表示，測量是技術，部分民眾會排斥做地籍整理，要讓民眾清楚了解法定程序及測量過程，大多數民眾理解後都願意做地籍重測；另一個困難點是，因年代久遠，地形地貌變化大，部分界線人員無法進入，需運用新技術如衛星定位測量儀、無人機等，得到影像，輔助測量作業進行。

地籍圖重測提供民眾免費土地界樁埋設。（圖／臺中市政府地政局提供）

臺中市2011年至2021年間辦理約23萬筆土地重測，2022年創新推動辦理農地重劃地區地籍整理作業，當年就辦理約2萬3100筆重測作業，連續11年獲得內政部國土測繪中心評鑑優等肯定。2022年啟動的10年計畫預計可完成6萬8000餘筆土地重測，2023年預計再辦理2萬1200餘筆土地重測。

吳存金局長表示，經過重測後地籍圖改為數值坐標儲存，利於保管應用，且地籍圖、現況及都市計畫一致，提升後續辦理土地複丈精度，消弭經界糾紛，還有一點是可以「幫市民省錢」，作業期間會免費埋設制式界標，讓民眾節省每筆4000元鑑界費用，每年辦理可節省市民約9300萬餘元。

（臺中市政府地政局廣告）