為實踐安居樂業之理念，高雄市政府積極辦理各項開發建設，改善投資環境，近年來持續積極推動產業轉型，如南高雄的亞洲新灣區重大建設，其中由地政局辦理之開發區近170公頃，包括10期公辦市地重劃區面積計110.5公頃，還有205兵工廠區段徵收區58.3公頃，期盼共創產業多元及專業化發展的機會。

提升區域整體生活、商業與服務機能「新」價值

高雄市立圖書館。(圖／高雄市政府地政局)

亞灣區周邊土地開發融入「港市合一」等元素，將舊港區的水岸從水域、碼頭進行整體開發，並推動產業轉型，配合輕軌站及高雄捷運延伸，以完善交通路網，串聯綠帶園道及開放水岸空間等建設，連結經貿、商場、休閒等活動設施，創造具備文化、經濟及民眾遊憩之環境。除此之外，亞灣區採綠建築及視覺景觀意象為發展主軸，包括高雄軟體科技園區、高雄展覽館、高雄流行音樂中心、高雄港埠旅運中心、高雄市立圖書館總館、中鋼集團總部大樓、MLD台鋁生活商場及夢時代購物中心等，結合捷運輕軌建設，產業發展與都會機能兼容，呈現多元之城市風貌。

市地重劃整體開發後 提供「新」發展之產業用地

目前已完工之重劃區有三多路底連接海邊路第60期、夢時代東側第65期、一心路南側第70期、擴建路北側第79期、高雄軟體科技園區南側第80期、夢時代西側第83期及中華五路東側第88期等市地重劃區，土地使用分區類別有特貿一、特貿二、特貿五、特貿六以及特貿七等用地，可設置工商貿易、金融、會議中心、展覽中心、辦公大樓、觀光旅館及購物休閒等活動設施。

高雄市經過市政府多年努力開發建設，擁有健全的生活機能，便利的交通環境，也歡迎市民及各位朋友一同來碼頭水岸走春旅遊！

高雄港埠旅運中心。(圖／高雄市政府地政局)

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