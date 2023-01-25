據中國外交部官網消息，拉美和加勒比海國家共同體第七屆峰會當地時間2023年1月24日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行。應拉共體輪值主席國阿根廷總統費爾南德斯邀請，中國國家主席習近平向峰會作視頻致辭。習近平指出，拉美和加勒比海國家是發展中國家的重要組成部分，也是全球治理的積極參與者和貢獻者，拉共體已經成為全球南南合作不可或缺的推動力量，為維護地區和平、促進共同發展、推進區域一體化發揮了重要作用。

習近平強調，中方一貫支持拉美和加勒比海地區一體化進程，高度重視發展同拉共體關係，將拉共體視為鞏固發展中國家團結、推動南南合作的重要夥伴。正是本著這樣的初心，中方同拉方一道，不斷加強中拉論壇建設，推動中拉關係進入平等、互利、創新、開放、惠民的新時代。越來越多的地區國家同中國合作推進高質量共建「一帶一路」，支持並參與全球發展倡議和全球安全倡議，同中方攜手構建中拉命運共同體。

習近平強調，當前，世界進入新的動蕩變革期，只有加強團結合作才能共迎挑戰、共克時艱。中方願同拉美和加勒比海國家繼續守望相助、攜手共進，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，促進世界和平與發展，推動構建人類命運共同體，共同開創更加美好的未來。