進廠稽查工廠操作情形。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

大年初一，今天一早因受早晨有濃霧及逆溫，且因風速弱、濕度高，造成擴散條件不佳，高雄空品多為橘色提醒等級。環保局自18日晚起持續通知轄內大型業者持續執行應變措施，提升防制效率，減少污染排放，減緩空品惡化，預估午後霧氣散去，風速增強，空品將轉為普通等級。

因應濃霧造成擴散轉差，環保局已提前啟動應變措施，要求大型工廠連日執行降載、減排，包含興達電廠停二降二，運轉機組負載降到50％以下、台苯及長春大發廠停爐、中鋼中油降載提升防制效率等。22日除持續要求業者執行應變措施外，也通知各大型營建工地提高灑水頻率，同時執行工廠、車輛、工地等稽查作業，杜絕異常排放情形。

環保局表示，每年秋冬季節10月至隔年3月，因大氣條件改變，容易產生濃霧、風弱及逆溫等擴散不良要件，造成空品不佳。環保局不分假日隨時監控高雄空品狀況，提前要求轄內大型工廠減排降載，減緩隔日空品惡化。並透過跨局處應變機制及汙染源全方位稽查，加速改善高雄空氣品質。

環保局呼籲空品不佳期間，減少戶外劇烈運動，外出應佩戴口罩做好防護。家中若有敏感族群、幼童及年長者，更需注意健康狀況，同時儘量使用大眾運輸工具；春節期間，可以透過以功代金、紙錢集中燒及使用電子鞭炮，不僅誠心不減，同時也為環保出一份力。