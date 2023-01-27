「中職第六隊」台鋼雄鷹27日在高雄澄清湖棒球場展開成軍後首次春訓，開訓典禮中，除了介紹球隊所有選手及教練團，每位成員也在紙飛機上寫下新年願望，盼心願可以隨著飛機高飛，另外，台鋼雄鷹的主客場球衣也在開訓典禮亮相。

台鋼雄鷹隊史首件球衣正式亮相，主、客場新球衣分別以白色及綠色為主配色，在以白色、金色、綠色作為搭配，樣式簡單好看，未來正式升上一軍時，會再出新款球衣，除了加入徵選的隊徽，還會加上「高雄」字樣，這也讓球迷相當期待。

台鋼雄鷹先前正式宣布隊史首位總教練由中華職棒史上最多勝的教頭洪一中接任，他26日開始加入球隊行程，洪一中表示，他有感受到這支球隊的年輕與活力，教練團一定會更努力訓練，會把大家從幼鷹變成凶猛的老鷹，他的新年願望就是讓台鋼雄鷹棒球隊成為南部球迷的驕傲。

高雄市副市長史哲出席台鋼雄鷹開訓典禮時表示，高市府會全力支持台鋼雄鷹，目前運發局正積極與台鋼雄鷹盤點澄清湖棒球場的整修規畫，後續將再邀洪一中一起巡檢球場整修的重點，此外，捷運黃線開通後，澄清湖棒球場將會成為黃線捷運都會區棒球場。

高市府運發局表示，面對2023年的第1個二軍球季新挑戰，希望台鋼雄鷹能為中華職棒開啟新局面，他們將與台鋼雄鷹攜手成為推動高雄市棒球運動的領航者，同時積極向下基層紥根、培養在地球迷，並協助高雄市學校推廣三級棒球、強化社區發展，深耕經營高雄。