25歲陳姓男子平時為塗鴉客，沒想到1日凌晨竟因為覺得水塔老舊，想要增添色彩，就徒手爬上高雄自來水公園38公尺高的水塔裝置藝術，進行噴漆塗鴉，讓裝置藝術印上「OHBZ」的斗大字樣。苓雅分局獲報後，於2日下午查獲陳男，警方將陳男依刑法毀損罪送辦，而環保局也將依廢棄物清理法開罰1200至6000元罰鍰；另外高市工務局也表示，會將陳男依高市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例，處以3000元至8萬元罰鍰。

據了解，陳男似乎從事刺青師工作，平時就會玩噴漆塗鴉，這次卻徒手爬上38公尺高，相當於12層樓的裝置藝術上進行噴漆，陳男將具有高辨識度的「OHBZ」字樣噴在水塔上，也在網路上引起一番討論。

苓雅分局獲報後調閱監視器，於2日下午在鳳山區查獲陳嫌到案，陳男遭逮後供稱，自己是覺得水塔老舊，想要增添顏色才會攀爬上去塗鴉，但陳男這「熱心過頭」的舉動恐吃上刑責以及最高8萬6000元的罰鍰。

苓雅分局偵訊後將陳男依毀損罪送辦，也責請環保局依廢棄物清理法第27條第2款「污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物」規定，處1200元以上6000元以下罰鍰。

另外高市工務局養工處表示，陳男擅自噴漆塗鴉的行徑，將依高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例第七條故意毀損公共設施者，處以3000元以上8萬元以下罰鍰；陳男這次賭上性命的行為除了令人相當擔憂外，後果也相當大條。