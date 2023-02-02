高雄46歲林姓男子和妻子58歲許姓女子趁過年前夕，在車上裝載多包毒品，想趁過年期間大賺一筆，高雄警方去年底獲報，經過多日追查，於日前趁2人外出吃午餐時，將其逮捕。據了解，毒鴛鴦辯稱，還沒開賣就遭到逮捕，警方後續在林男車上，查獲海洛因、安非他命等毒品，全案依《毒品危害防制條例》，移送法辦。

警方查獲車上海洛因、安非他命等毒品。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

據了解，林男去年曾涉嫌一起販毒及二起施用毒品，後續開偵查庭、入監執行未報到，遭到高雄地檢署通緝。林男在通緝逃亡期間，依舊死性不改，還帶著妻子許女一同在外販毒維生。

高雄市刑事警察大隊去年底獲報，得知林男近期攜帶毒品，徘徊在鳳山區一帶販毒，於是進行跟監蒐證，發現林男為保持機動性，都會在車上向藥腳「發藥」，遇到員警時方便逃離現場，並在市內還有3個據點，且會不定時更換，藉此來躲避警方查緝。

經過警方多日調查，鎖定林男位於鳳山區的據點，並於1月中旬於門口埋伏，當時見到林男正開車載許女外出午餐，為避免遇到林男開車衝撞抵抗，警方一直尾隨在後，直到林男下車後，趁毫無防備之際，立即衝上前壓制逮捕。

「警察！不要動！趴下！」坐在副駕的許女見丈夫被逮，嚇得正準備發動引擎，想開車逃逸，但慘遭警方迅速控制，警方將2人逮捕後，在車上搜出9.22公克海洛因6包、5.5公克毒品安非他命12包、殘渣袋1批、磅秤、手機等證物。

警方查獲車上海洛因、安非他命等毒品。（崔正綱攝）

據了解，毒鴛鴦向警方表示，因過年將至，想在年節期間賺一波「發藥金」，但還未開賣，就遭到逮捕。全案依《毒品危害防制條例》，移送高雄地檢署偵辦。警方將持續向上溯源、向下追查，釐清毒品來源以及藥腳。

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