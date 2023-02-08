林男進警局才裝石膏的行為引起警方注意，果然發現裡頭藏有毒品。(黃敬文翻攝)

為了吸毒真是無處不藏，蘆洲警方日前在巡邏時發現34歲林姓男子是毒品列管人口，他從去年9月起便藉故左腳骨折規避尿檢，這次遇見警方懷疑他可能又開始吸毒，經其同意後欲將林男帶回採尿，結果途中意外發現他竟將2小包安非他命藏在左腳石膏內，當場遭警逮捕送辦。

蘆洲警方6日晚間10時許在蘆洲區仁愛路一帶巡邏時，發現有輛車違停在仁愛路上，上前查看時發現車上有包含林男在內等3名乘客，駕駛則前往便利商店購物，警方待駕駛返回後對他們展開盤查，發現林男是轄內多次藉故規避尿檢的毒品列管人口。

依法規定警察機關需對毒品列管人口執行定期尿液採驗，每三個月至少採驗一次，但林男從去年9月起便以發生車禍致使左腳骨折，不方便外出為由企圖規避定期尿檢，不過警方每期都向地檢署申請強制採驗，讓林男採尿送驗，採驗結果發現林男其實一直都有在施用毒品。

近期林男又找藉口不去採檢，讓警方懷疑他又繼續吸毒，便將他帶回採檢，結果警方發現林男原本在車上時左腳並沒有裝上石膏，但前往蘆洲警分局時又裝上石膏，且還持拐杖一拐一拐的走進局內，可疑行為引起警方注意，便要他將石膏拆下查看，果不其然在石膏裡面發現第二級毒品安非他命2包，總毛重1公克。

當場人贓俱獲的林男直接被逮捕，訊後被依違反毒品危害防制條例，移送新北地檢偵辦。

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