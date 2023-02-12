有看過《鹿鼎記》的人可能對於趙良棟不陌生，他是韋小寶的拜把兄弟，歷史上真有其人，而且是清朝名將，戰功赫赫，坊間也流傳著一段他「未卜先知」的奇事，讓人對他敬佩不已。

根據《搜狐網》報導，趙良棟在平定寧夏叛亂和三藩之亂時，屢立戰功，是一位有謀略、懂天文的將軍，某次他帶兵攻打密樹關的時候，帶領著大軍在一處低窪地安營紮寨，沒想到營才剛紮好，趙良棟竟又下令士兵們立刻拔營趕路，否則違者立斬。

突如其來的命令讓士兵們敢怒不敢言，認為趙良棟根本是在無理取鬧、亂整人，但是礙於軍令如山，只能將剛搭好的帳篷拆除，撤退到地勢高的地方重新安營紮寨。不過就在眾人整頓好不久，突然下起了傾盆大雨，原先紮營的低窪地頓時被雨水淹沒，士兵們這才發現趙良棟的用心良苦，紛紛大讚他有未卜先知的能力。

趙良棟聽了哈哈大笑，直呼自己根本沒有未卜先知的能力，只是上廁所時無意間看見成群的螞蟻正在搬家，抬頭觀察了一下天空後研判當晚會下雨，加上當時軍營所在地的地勢較低，四周群山環繞，一旦雨勢過大就會有被淹沒的風險，便趕緊下令讓大軍轉移營地，語畢，士兵們紛紛信服。