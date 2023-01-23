高雄蓮潭燈會作品亮相，初二回娘家左營兒女搶先看。(高市府提供)

2023年高雄燈會首度移師左營蓮池潭，藉此在傳統及新舊之間找到屬於高雄的光、蓮池潭的亮！大年初二是回娘家的日子，與家人共享團圓飯之餘，可相約到蓮池潭，除可看水上主燈「萌兔隊長ㄇㄚˊ幾」，還有新亮相的「翻轉未來視」及「秘境神獸」也接力登場。

而位於蓮池潭入口牌坊、巨大的燈籠作品「翻轉未來視」，即是邀請以「翻轉文字」成名的設計師林國慶操刀；燈籠正面的「高雄」二字翻轉角度則成了「炫舞」，燈籠背面的「招財進寶」換個角度，則成了「追求自由民主」，吸引許多民眾爭相拍照留念。

高市府觀光局長高閔琳表示，今年燈會邀請許多高雄創作者一起參與，除有人氣貼圖ㄇㄚˊ幾兔創作者 YUKIJI雪路創作燈飾外，更邀請過去曾以「臺灣」文字翻轉90度變「Hello Taiwan」等翻轉文字設計而揚名的設計師林國慶來進行創作。

此次蓮潭燈會更打造一座秘境小島，邀請熱門景點「鼓山魚市場」操刀商場整體形象設計工程的設計師張超倫，將蓮池潭周圍廟宇內的神獸，幻化成如封神演義內的神話動物，有四不像麋鹿、青鸞火鳳、青毛獅子、舍舍迦兔、九尾狐神、五色神牛及兔兒爺仙等，共7隻神獸在晚間發出幽暗的光芒與色彩。

高雄蓮潭燈會作品亮相，初二回娘家左營兒女搶先看。(高市府提供)

高雄蓮潭燈會作品亮相，初二回娘家左營兒女搶先看。(高市府提供)

高閔琳指出，初二回娘家左營兒女搶先看燈會，現階段已有水上主燈「萌兔隊長ㄇㄚˊ幾」、翻轉未來視（炫舞X高雄）、秘境神獸、光織湖影及光纖蘆葦等作品陸續完成，其他作品也進入最後測試階段，相關燈飾作品、活動及周邊景點訊息將陸續釋出，邀請市民和各地旅客把握燈會期間前來觀賞。