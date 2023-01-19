台灣5G自2020年開台至今超過兩年半，根據NCC最新統計，截至11月底，5G用戶數累計達654萬，滲透率接近28％，由於第5代行動通訊網路，對消費者來說，最大特色就是速度變快，不少品牌也開始推出適用5G的手機，搶搭5G換機潮。國泰金(2882)旗下國泰產險建議，民眾若要搶搭5G換機潮，新春買手機別忘了加購行動裝置保險(手機險)，替新手機增添保障，使用手機更安心。隨著5G用戶數越來越多，若發現手機出現以下情況，包括切換速度變慢、電池續航力不足、儲存空間不足等，不妨考慮於新春金兔年更換手機，民眾可透過五大步驟挑手機，選購手機不出錯。

一、作業系統：迎春換機第一步先決定手機作業系統，目前市場上兩大系統，iOS系統特色為穩定性、安全性，使用年限較長，但價格普遍較高。Android系統選擇種類繁多，程式應用多元，價格分布較廣，從萬元下入門款到旗艦機都有。兩種系統互不相容，選購手機前先參考自身使用習慣並先了解是否支援原本用習慣的App程式。

二、效能：想要手機用起來快又好，一定要注意效能，處理器和RAM是兩大關鍵。較新的處理器在速度和功率效率方面通常更好。現行系統及應用程式的功能日益強大，對RAM的需求也跟著增加，建議至少4GB以上的RAM，才能滑順不卡卡。

三、儲存空間：手機儲存空間不夠相當困擾，宜先檢視目前使用的手機儲存空間分布，現行Android大多機款都可以使用SD卡進行容量擴充，但iPhone就無法另外進行擴充的，建議依照使用習慣挑選適合容量，最後不管買多大的容量，都要定期備份，釋放儲存空間外，也能避免珍貴的資料遺失。

四、電池續航力：電池容量及系統優化都會影響其續航時長，以及具備快充功能與否。

五、相機：選購時可看相機畫素、光圈、鏡頭數量等，如果還是選擇困難，可以根據不同愛好挑選相機：旅遊愛好者，推薦擁有光學變焦或是廣角鏡頭的手機，美景當前盡收底；自拍達人，前鏡頭要內建廣角模式是自拍好幫手，可多人自拍還可顯臉小。小孩寵物控，挑選對焦速度快手機，精準捕捉小孩或寵物可愛瞬間。

消費者值得注意的是，國泰產險攜手聯強進軍零售手機業的手機保險市場，民眾只要到配合的實體門市購買手機，當下就能申購行動裝置保險，5分鐘即完成申請，即可獲得手機全年的保障，手機發生意外事故時只要到指定維修中心送修，一年享有2至3次的免費維修(視投保方案而定)，如果經維修中心檢測後認定無法維修，客戶只需支付自負額即可以同機款的手機進行置換，讓消費者可以免去因意外事故造成手機損壞的大筆維修費用風險。