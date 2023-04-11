藝人鄭采勻（雞排妹）前年與網路名人陳沂，2女深夜在直播大戰，鄭女不滿自己的手機號碼被陳女唸出，在她臉書公布陳沂手機前4碼，之後再透露後6碼，陳沂在開庭時還控訴，雞排妹害她飽受網友電話騷擾、經常淚洗面。

鄭女前年在臉書粉專先寫出陳沂手機號碼前4碼，然後再寫另一篇「我猜想她現在的氣場，會是這色吧」，同時po出一張咖啡色色卡，卡上有16進位的色彩編號的6位數字。

挨告後，鄭女辯稱貼的咖啡色圖卡，是代表她自己鬱卒的心情，但檢察官調查，確實有很多網友看了雞排妹2篇貼文後，打電話、發簡訊、希望和陳沂加LINE要求等，陳沂也莫名會收到會員認證簡訊，可見隱私等權益已經受損，因此將雞排妹鄭家純起訴。

北院在辯論庭時，提告的陳沂及蒞庭檢察官都主張，「雞排妹」是公眾人物，應知道藝人更注重隱私權，卻做出錯誤的示範，建請法官從重量刑，但鄭女仍否認犯罪。