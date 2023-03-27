網紅團體「反骨男孩」成員孫生去年12月宣布跟職籃啦啦隊員Wendy（林宛璇）分手，但兩人依舊維持好友關係，近日孫生前往球場突襲在桃園雲豹籃球隊應援的Wendy，而這也是兩人分手後時隔四個月首次見面，回憶起交往時的種種，讓孫生忍不住落淚，並對Wendy告白「妳是我對過最好的一任」。

孫生在新上傳的影片中透露，近期前往國立體育大學綜合體育館，突襲在桃園雲豹籃球隊應援的Wendy，時隔四個月相見的兩人猶如老朋友般聊天打鬧，賽後更相約一起吃飯，過程中也聊起交往時的回憶，Wendy坦言，有時會想念孫生「你之前都超吵的，但我覺得就想念你的幽默啊」，孫生則感性表示，自己在夜深人靜時會想起對方，也懷念過去兩人一搭一唱的日子，還有泰國遊時在路邊散步、共餐的時光等，說到這孫生也忍不住落淚「就是過那麼久還是會難過啊，我感性以外是因為，妳是我對過最好的一任」。

接著，孫生提到這次分手之所以沒有將Wendy追回來，是擔心沒有辦法變成她所想要的樣子，但他也像Wendy喊話「騎士還在原地守候妳！」隨後他表示之後Wendy或許會有新對象，也鼓勵對方可以多嘗試、多走一點路「如果不適合的話，騎士永遠在原地守候」對此，Wendy則笑著說道「你搞不好遇到第二個我出現，那你要對人家好一點，要比我都更好喔！」

最後，兩人約定20年後手機號碼都不換，等著對方打給自己，暗示著未來有復合的可能，影片曝光後，許多粉絲們相當感動紛紛留言「看似很簡單的突襲，但這集說出了很多男女之間相處的一些細節，很有體悟」、「兩人雖然已經分手了，但作為觀眾還是能夠很明顯看得出，兩人直到現在仍然有觀察對方，相處方面，也比以前還是情侶的時候更好了」。