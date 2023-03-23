哥倫比亞籍45歲樂壇天后夏奇拉（Shakira）在全球擁有超高知名度，是史上獲獎最多的拉丁女歌手，她與小10歲的西班牙足球明星傑拉德皮克（Gerard Piqué）交往近12年，共同育有2個兒子，沒想到日前夏奇拉透過冰箱裡的果醬發現另一半出軌，兩人因此分手，在網路上掀起熱烈討論。對此，皮克近日接受採訪時也被問到此事，但他卻表示「忠於自我」讓網友全傻眼。

西班牙足球明星傑拉德皮克近日接受媒體採訪時，被問到2022年6月與夏奇拉因出軌分手有什麼想法時，他表示「我一直在做我想做的事情，在我死的那一天，我回首往事時，希望都是做自己想做的事，我只是想要忠於自己的內心，其他的事情對我來說並不重要」。網友看到相關新聞後相當傻眼，紛紛表示「出軌說的理所當然也是絕」、「好一個忠於自我」、「年度渣男語錄加1，只忠於自我」、「把自私說的這麼好聽」、「我剛剛看了什麼」、「難道不是忠於自己的小頭？」、「標準毀三觀」、「這藉口太酷了，忠於自己的內心」、「希望妳早日回首往事」、「忠於自己的下半身」意外引發話題。

根據西班牙《馬卡報》報導，夏奇拉因一罐果醬意外發現男友出軌，夏奇拉在一次出差後發現家中的果醬被打開食用了，但皮克做為職業球員會嚴格的控制飲食，從來不吃果醬，夏奇拉發現後請來私家偵探調查，發現小三在家中留宿還吃了早餐，夏奇拉雖沒有出面證實這個消息，但她曾表示只要打開冰箱就能發覺家中發生了什麼，並在新歌中猛酸前男友，被不少粉絲認定是因皮克偷吃導致分手。