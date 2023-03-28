新北一名人妻發現丈夫對她的態度驟變，甚至減少給予生活費，她細查丈夫電腦，才發現丈夫竟與國小同學的妹妹搭上線，密戀至少4年，認為該女侵害她的配偶權，故依法向其求償50萬元。新北地院審結，判該女須賠償20萬元。可上訴。

判決書指出，元配主張，與丈夫結婚30餘年，育有4子女，林姓女子為丈夫國小的同學的妹妹，與夫妻倆認識多年，而2018年起丈夫對她態度大變，不僅對她惡言相向，也減少給予她生活費，期間多次聽見丈夫與他人曖昧對話聊天。

元配表示，2022年7月間她趁隙查看丈夫電腦中通訊軟體LINE對話紀錄，才發現丈夫與林姓女子宛如交往中的男女朋友，她質問丈夫後，丈夫才坦承已經與林女發生婚外情4年，期間多次出遊，發生多次性行為，讓她深感配偶權遭侵害，故依法向林女求償50萬元撫慰金。

對此，林女辯稱，2021年間人夫向她傾訴與妻子個性不合，2人才發生婚外情，認為2人的交往期間與發生性行為的次數並非人夫所稱，且她在元配知情後，就沒再與人夫聯繫，對於人夫的不實陳述感到心寒。

新北地院審理時，法官勘驗證據，發現人夫曾傳送，「親愛的，在一起四年了！謝謝妳」，林女則回以飛吻貼圖，並未質疑，堪認2人的確在一起4年，侵害元配配偶權屬實，酌情後判林女須賠償元配20萬元為適當。可上訴。