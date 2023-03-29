就算是情侶，開玩笑也必須拿捏分寸。一名男網友將女友在家的邋遢樣拍下來上傳到網路，女友得知後怒提分手，甚至跑到警局報案提告，男友事後抱怨女友毫無幽默感，開個玩笑竟鬧到這種地步，慘遭網友公幹「抖音看太多」。

男網友在臉書「靠北女友my girl」發文，表示自己只是把女友居家的邋遢樣子錄起來傳到社團，沒想到對方勃然大怒，不但直接分手，還跑到警局提告，搞得自己現在在朋友和家人面前都抬不起頭，相當丟臉。

原PO抱怨，沒看過像女友這麼沒幽默感的人，自己實在倒楣，情侶間開個玩笑竟然會搞成這樣。

文章發出後，男網友慘遭一面倒公幹：「抖音看太多，不知道那些都是劇本嗎」、「看你一點悔意都沒有，被告剛好而已」、「自己覺得幽默不代表別人就要接受」、「你這不叫幽默感，叫白目」、「活該被分手，祝你一輩子交不到女友」、「玩笑是對方能接受才叫玩笑」、「基本尊重都沒有」、「這個男人太狠了，不出意外的話已經出了意外，而且還引起公憤⋯」。