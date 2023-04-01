34歲大陸女星景甜2018年認戀大1歲桌手好手張繼科，但隔年兩人分手，昨(3/31)網上傳出張繼科為了抵債出賣景甜的私密照，遭他否認。稍後，有記者發文證實確實張繼科手上有景甜的三支私密影音，而不是私密照，還衍生出刑事案件；對此，《新京報》稍早致電給張繼科本人，被問欠債跟傳影音傳聞，張繼科立刻否認，但追問是沒有欠債還是沒有發照片？張繼科隨即掛斷電話，不做回應。

張繼科工作室昨發聲明否認謠言，強調張繼科從來不涉及任何債務糾紛，「更不存在損害他人隱私以求自保之情況」，並表示已請律師蒐證提告。今凌晨，大陸媒體《經濟觀察報》記者李微敖則發文說：「從幾年前我看到並掌握的部分司法材料看，張繼科將景女士的私人視頻，傳給他人，此情況屬實」。

記者李微敖發文爆料。（圖／翻攝自李微敖微博）

李微敖進一步說，就他看過的能對外公開的司法資料，景甜的私密影音有3支，另外還有一張視訊截圖，「張繼科承認，給他人看過上述視頻中的一段」，並表示在此案中景甜完全是受害者，還有張繼科的債主向她討債，而債主目前在服刑中，「張繼科在這樁案件中扮演了什麼角色，他自己能否來公開予以回應？」

《新京報》求證張繼科，被掛斷電話。（圖／翻攝自新京報我們視頻微博）

對此，微博帳號「新京報我們視頻」稍早聯繫上張繼科本人，記者問：「網友爆料你因為欠債的原因，曾經把某個女演員的私密照片給別人看，請問有沒有這樣的事情？」張繼科答：「沒有」，接著追問：「是欠債的事情沒有？還是發照片的事情沒有？」張繼科沒回答，直接掛斷電話。

眼尖網友發現第一版聲明用字有誤。（圖／翻攝自張繼科工作室、楊曙光律師微博）

而張繼科工作室昨轉發楊曙光律師的聲明，表示楊曙光的律師團隊已經受託代理處理張繼科在新浪微博、今日頭條等平台的侵權事宜，會對拒絕不刪除侵權內容、造成較大惡劣影響的用戶正式提起訴訟，但眼尖網友發現該律師第一版聲明疑似不小心將「中華人民共和國民法典」誤植成「中國人民共和國法典」，如今已經修正。