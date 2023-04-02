面對惱人清夢的蚊蟲，許多人恨得牙癢癢，國外就有網友對蚊子展開終極報復，用磁鐵施以極刑，讓牠「瞬間變成渣」，超震撼影片曝光後讓人直呼衝擊力道太強，短短6天就吸引逾千萬人瀏覽、32萬次轉發。

原PO近日在抖音（TikTok）帳號「@ngoc.lan2k」上傳一段使用兩塊磁鐵夾殺蚊子的影片，畫面中可見，一隻蚊子停留在桌面上，過程中一動也不動，似乎還沒意識到危機即將到來，緊接著原PO拿著透明棒狀物分別推著2塊磁鐵，小心翼翼朝著蚊子左右兩側緩慢靠近，約莫10秒鐘後，磁鐵因為自身的磁吸力量，以迅雷不及掩耳的速度瞬間將蚊子夾扁。

影片還將鏡頭逐步拉近、放慢，在最後的畫面中可清楚看見，蚊子被夾殺在兩塊磁鐵之間，不僅軀體秒變成渣，殘肢在強大的力道之下也瞬間噴射出去，讓人不忍直視。

或許是對蚊子的怨念太深，影片曝光後短短6天就吸引近千萬人瀏覽、5百多萬人按讚、32萬人轉發，網友們紛紛留言直呼畫面太震撼，不過也有人認為原PO對蚊子行刑的手段極其殘忍，非常不人道。