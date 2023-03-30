抖音（TikTok）再度爆出危險挑戰，近日美國加州有一名女子嘗試網路上流行的「單槓特技挑戰」，沒想到挑戰不成，整個人卡在槓鈴上無法動彈，四肢呈現詭異扭曲，超驚悚瞬間全被手機給拍了下來。

綜合外媒報導，21歲女子奧莉維亞（Olivia Cormier）近日在抖音分享一段影片，只見當時她準備在槓鈴上做出高難度動作，先是將身體翻轉，接著把雙腳高舉過頭頂，同時讓身體固定在半空中，打算翻轉一圈。沒想到她才剛把左腳掛在自己的手臂上後，動作竟出現停滯，並且卡在槓鈴上，完全無法動彈。

不知道如何擺脫困境的奧莉維亞，臉上瞬間露出極度恐慌的神情，只能使出渾身力氣，甚至用力到雙腳瘋狂顫抖，好在經過幾秒鐘的奮力掙扎，她總算成功將身體翻正，雙腳也安全落地。

不少網友透過這段20秒的驚悚畫面，也跟著奧莉維亞體驗了當下的驚險瞬間，紛紛留言直呼「我快嚇死」、「看到頭皮發麻」、「真的不要亂模仿」；也有人質疑，奧莉維亞發現身體卡住的當下應該立刻放開左手，別再緊抓著槓鈴不放，其餘網友則出言緩頰，「其實這不是那麼容易可以做到的」、「如果放手就會傷到右側肩膀」。