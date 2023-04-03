一名網友日前曝光一段驚悚影片，一名男子在住家疑似用棍棒把躲在樹上的貓打下後，任多隻米克斯大型犬朝貓追趕並瘋狂撕咬，貓最後被數隻狗包圍亂咬，而男子與友人和1名男童在遠處全程觀望、不為所動；畫面引起網友炸鍋，據悉事發地在南投國姓鄉，詳細案情需警方與縣府進一步釐清。

該網友在臉書「爆料公社」曝光影片，畫面中一名男子疑似用長棍將書上的貓打到地面，貓之後摔落地面後朝旁邊跑走，沒想到就有3隻大型犬朝貓追趕，之後在一旁的水泥地上將貓圍住不斷撕咬，而遠處的2名男子、1名男童竟在旁全程觀看，目擊者在遠處拍下這驚悚一幕，由原PO幫忙曝光惡行。

男子用棍棒把躲在樹上的貓打下，任3隻米克斯大型犬朝貓追趕並瘋狂撕咬，貓最後被數隻狗包圍亂咬，肇事男子與友人和1名男童在遠處全程觀望。（翻攝自臉書「爆料公社」）

男子用棍棒把躲在樹上的貓打下，任3隻米克斯大型犬朝貓追趕並瘋狂撕咬，貓最後被數隻狗包圍亂咬，肇事男子與友人和1名男童在遠處全程觀望。（翻攝自臉書「爆料公社」）

畫面中可見貓從一處小型果樹上被棍棒打下來後，遭多隻米克斯犬追趕並不斷撕咬，原PO拿到目擊者的影片後發文說「雖然不知道我這樣做對不對，但是我也很無助，看了很生氣」，強調不愛牠也不該傷害牠，事發地點在南投國姓鄉，其他網友也炸鍋痛罵肇事者。

其他網友留言「真的很無良」、「真的神經病欸」、「小朋友以後心態會跟這個人一樣！從小就跟著虐殺動物，長大還得了」、「貓在樹上有惹到你嗎」、「希望哪天他突然生病倒在荒郊被野狗撕咬」、「心理變態嗎？這種行為令人憤恨」、「這個人是故意的，可以報警，拜託」、「太誇張了...給小孩學這樣的行為」。