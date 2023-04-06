南投縣信義鄉梅子生長期遇旱季，大部分果實都長不大。（信義鄉農會提供／楊靜茹南投傳真）

青梅收購價調漲，脆梅售價也微幅調漲約2成。（信義鄉農會提供／楊靜茹南投傳真）

南投信義鄉青梅因為乾旱缺水，果實偏小，受到原物料及工資上漲等因素影響，信義鄉農會收購青梅價格較去年高，青梅收購價從去年每公斤45元調漲為55元，脆梅原本1.2公斤380元，今年則是0.9公斤380元，售價微漲約2成。水里鄉農會配合全台45場脆梅DIY活動，則採保價收購、每公斤70元。

南投縣青梅產量佔全國產量的三成以上，主要產地包括信義鄉、水里鄉、國姓鄉及仁愛鄉，產期為3月中至5月初，今年受到極端氣候及久旱不雨影響，產期晚了半個月以上，而且果顆偏小，採收期罕見延至清明節過後開始採收，也有不少農友期待春雨澆灌後梅果能大一點、賣相好一點，放棄青梅改採黃熟梅讓酒廠釀酒。

信義鄉農會梅子夢工廠廠長張志雄表示，信義鄉梅子品質好，多為手採梅，礙於梅子生長期遇旱季，在完全沒雨水澆灌影響下，大部分果實都長不大，農友反應農業缺工，為了搶採梅工人，日薪漲為1天1800元，考量農友收益、消費者權益兩相權衡之下，今年青梅收購價從每公斤45元調漲為55元，脆梅原本1.2公斤賣380元，今年則是0.9公斤380元，售價也微幅調漲約2成。

水里鄉農會總幹事賴育佑則說，今年梅子產期延遲約兩周，加上4月起春雨澆灌，很難預估梅子產量是否增減；不過近年為了推廣梅製品，每年在全台舉行至少45場脆梅DIY活動，即使極端氣候影響梅子產量波動大，為了讓活動不間斷，去年起就以每公斤70元向合作農民收購青梅。

國姓鄉農會則指出，受旱災影響，海拔較低的梅子因為缺水，落果嚴重，或是果實偏小，根本賣不出去，沒人採收，期待海拔較高、仍在生長的梅子經春雨澆灌後，果實能大一點，預估10天後才開始採收。