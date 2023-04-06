俄羅斯一名34歲維修技工近日檢查卡車的車輪時，不料突然發生爆炸，輪胎連同輪圈筆直炸出，近距離將他砸飛，導致他當場死亡，駭人影片曝光後不斷在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，位於莫斯科的波多利斯克（Podolsk）城鎮近日發生一起驚悚意外，一名卡車司機因為輪胎故障，所以將車子開到距離辛菲羅波爾高速公路31公里處的車廠維修，兩名技工隨後便將車輪取下檢查。

根據影片顯示，當時一名34歲的技工正在彎腰檢查輪胎，另一名技工似乎意識到危險，則已先行退到一旁，不料下一秒車輪突然爆炸，由於34歲技工距離輪胎很近，意外發生時根本來不及反應，也無從閃避，瞬間就被猛力炸出的輪圈擊中，衝擊力道之大，不僅輪胎位移，就連整個廠房也為之震動。

站在後頭目睹爆炸發生的另一名技工當場嚇壞，緊急上前查看同事的傷勢後發現情況嚴重，立即衝出去求救，遺憾的是在救護車抵達之前，受害技工已經明顯死亡。

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