政府普發6000元現金政策上路，各行各業推出「放大」優惠，台灣米其林表示，為了即將來臨的梅雨季，輪胎的排水性不佳可能導致打滑現象；緊接著6、7 月的夏日高溫，容易讓胎壓升高，加速輪胎老化等等，都有可能影響出行安全，配合普發6000元政策，搶先祭出優惠方案，讓消費者用「現金換安心」。

迎來勞動節與端午節等連續假期，為加強出遊以及行車安全意識，台灣米其林鼓勵消費者在政府普發現金政策上路的同時，為愛車安排一場健檢，只要車胎上的任一側達到磨耗指示點，就代表胎紋不足，很有可能造成行車安全疑慮，或胎壓異常及輪胎老舊等問題，都可能使旅途無法玩得盡興。

台灣米其林即日起至5月31日於官方網站公告指定的銷售店點，購買4條15吋（含）以上輪胎（不含輕卡胎），並於台灣米其林輪胎LINE官方帳號完成相關資料登記，即享總價值600元樂FUN券及肯德基、必勝客超值優惠券等，加碼再抽限量66名6000元瞎拼購物金。