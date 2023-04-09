非洲豹龜逛公園，吸引眾人目光。（廖志晃攝）

非洲豹龜逛公園，吸引眾人目光。（廖志晃攝）

南投市公所本周末連續2天舉辦「舊城大地市集」系列活動，吸引民眾到已有111年歷史的中山公園，親子同樂；其中，1隻源自非洲的豹龜，因為龜殼圖案亮眼又漂亮，而且模樣非常可愛，所到之處都引起眾人矚目。

現代人喜歡養寵物多於養小孩，寵物種類五花八門，豹龜也是其中之一，但是多數飼主是養在家裡，一般人比較難看到。

豹龜飼主蔡小姐說，因為公所在中山公園舉辦舊城大地市集，所以帶著已經4歲的豹龜出來遛遛，這隻豹龜是雄性，因此取名為「豹哥」；豹龜是草食性陸龜，每天的食量大約是身體重量的5％，為了照顧牠的健康，因此都以天然的農牧漁業食品副產物，以科學食譜製作的環保飼料餵食。

由於平常難得看到豹龜逛公園，因此，豹哥漫步在步道時，總是吸引眾人目光，大人小孩都覺得很新奇，也成為舊城大地市集的插曲。

南投市中山公園在1912年完工迄今，公園內的掌葉蘋婆樹、聚芳館都充滿南投人的童年回憶；南投市長張嘉哲上任後，為了讓市民認識在地的文化歷史，特別在百年公園辦活動，讓父母帶著孩子回到公園同樂，並且回憶過去的「童樂時光」。

舊城大地市集包括各種文創商品攤位、專為親子設計的DIY體驗、私廚大地餐桌、百年公園野餐趣、草地音樂會、樂團表演、露天電影，還有小朋友最喜歡的「恐龍公園泡泡秀」互動劇場等。