男星張柏謙曾獲第57屆廣播金鐘獎最佳少年節目主持人獎，近日他上節目分享印象最深刻的一段戀情，指出曾和一任女友交往第一天就同居，但生活上磨合後感情生變，女方提分手提了6年，第4年後兩人就沒再發生關係，壓垮兩人戀情的最後一根稻草，是有次張柏謙做了惡夢後想撒嬌，女友卻冷淡滑手機不理他，讓張柏謙徹底心死，決定分手。

張柏謙近日上《單身行不行》分享佔據他人生1/5之一，也就是長達6年的一段戀情回憶，他說那時正好是大學畢業，女方是天秤座，該開始交往時，女友就跟她說天秤座都是美女，要求他必須把她當公主寵愛，最愛是小美人魚，個性相當夢幻，因此當時張柏謙就決定一肩扛起女友的所有開銷花費，但說實話，對當時才大學畢業的他而言壓力算滿大的。

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張柏謙說，當時他當補教老師、主持人，收入還算不錯，勉強維持住雙方經濟開銷，他是衝動的獅子座，交往第一天就同居，歷經了一段24小時都黏TT的熱戀期，直到他決定請女友當助理，雙方因此關係生變，由於女友太單純沒做過職前訓練，曾直接告知廠商張柏謙「整個月都沒有活動」，讓他苦笑說行情都被女友搞壞，兩人便開始有了爭吵，從公事到生活瑣事都是兩人爭執的引爆點。

不久後，女友多次提出分手，張柏謙則認為感情需要多溝通協調，不肯答應，也因為當時女友陪他走過生病「肺栓塞」的關卡，讓他認為應該跟對方結婚，沒想到兩人撐了6年，第4年開始女方就「不讓他碰」，但讓張柏謙真正覺得「走不下去」的點，是某次他做惡夢醒來，想找女友討拍不成，女方還冷回：「我就是這樣」，讓張柏謙瞬間覺得被打臉，第一次主動換他提分手，女友也認同，兩人便和平分開，但至今還是好友。