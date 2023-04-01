藝人哈孝遠的空姐老婆瑄瑄，日前上節目爆料大姑哈平遠「窒息的愛」，更要求把小孩過戶給她，引起當事人不滿。近日哈平遠出面受訪時反爆料瑄瑄母親欠債，黑道甚至向婆家討債，更稱媽媽遭到對方無禮對待，強調：「說出事實無愧於心，不再包容與容忍！」

哈平遠曾在節目播出後針對內容提出質疑，發文表示：「過戶？搶小孩？好心跟關心竟然變窒息？」讓她覺得「好心被當驢肝肺」。而她事後受訪時也爆料媽媽家被黑道討債，才得知弟媳家中有債務問題；昨（31）日又稱弟媳對媽媽不尊重，「我決定說出事實且無愧於心，對錯是非觀念是不能混淆的；我從不干涉別人的選擇與生活，但我也絕不容忍任何人無中生有」，她強調：「所以我不再包容與容忍！從此繼續秉持我媽媽從小教我的正確態度不卑不亢的生活。」

不過，哈平遠也表示近期收到很多朋友的關心，「所有的加油都刻在我心上，該轉告我媽的問候都已經轉告她了」，而昨（31）日也是哈孝遠兒子的生日，她隔空送上祝福，希望孩子永遠健康快樂，並期許他長大後「保持正確的價值觀與判斷力」。

此外，哈孝遠夫妻倆皆未對哈平遠的爆料作出回應，但據《三立新聞網》報導，哈孝遠表示姐姐那件事是他開的玩笑，只是被老婆講得太生動，而姐姐會如此生氣，也是因為沒有事先告知，才會引發此次爭議。