鄭雨盛（右起）、宋康昊、朴海日、馬東石、柳俊烈。（摘自百想官方臉書）

韓國影視圈一年一度的盛事「第59屆百想藝術大賞」將於本月28日在仁川Paradise City舉行，今（7日）公佈入圍名單，電影部門，大贏家為柳海真和柳俊烈主演懸疑片《晝盲神探》共入圍8項，湯唯也憑藉《分手的決心》暌違12年再提名影后。

影帝部分，《晝盲神探》柳俊烈、《犯罪都市2》馬東石、《分手的決心》朴海日、《嬰兒轉運站》宋康昊、《獵首密令》鄭雨盛，競爭相當激烈；湯唯也將與《陰影下的她》裴斗娜、《人生真美麗》廉晶雅、《格殺福順》 全道嬿、《公寓裡的兩個女人》梁末福爭后座。另外，裴斗娜以《嬰兒轉運站》、廉晶雅以《外星＋人1部》同時入圍女配角獎，IU也憑藉該片獲女新人獎提名。

【2023百想藝術大賞】電影部門入圍名單

作品獎

《陰影下的她》

《晝盲神探》

《韓山島海戰》

《獵首密令》

《分手的決心》

導演獎

《陰影下的她》丁朱里

《晝盲神探》安兌鎮

《韓山島海戰》金漢珉

《獵首密令》李政宰

《分手的決心》朴贊郁

男主角獎

《晝盲神探》柳俊烈

《犯罪都市2》馬東石

《分手的決心》朴海日

《嬰兒轉運站》宋康昊

《獵首密令》鄭雨盛

女主角獎

《陰影下的她》裴斗娜

《人生真美麗》廉晶雅

《格殺福順》 全道嬿

《公寓裡的兩個女人》梁末福

《分手的決心》湯唯

男配角獎

《火線交涉》姜基榮

《晝盲神探》金聖喆

《犯罪都市2》朴智煥

《閒山：龍的出現》卞約漢

《緊急迫降》任時完

女配角獎

《樂透大作戰》朴世婉

《嬰兒轉運站》裴斗娜

《晝盲神探》安恩真

《外星＋人1部》廉晶雅

《格殺福順》李妍

新人導演獎

《晝盲神探》安兌鎮

《獵首密令》李政宰

《公寓裡的兩個女人》金世仁

《推土機上的少女》朴利雄

《犯罪都市2》李相龍

男新人獎

《Missing Yoon》盧在元

《失控正義》朴珍榮

《20世紀少女》邊佑錫

《行動代號：狼狩獵》徐仁國

《人生真美麗》邕聖祐

女新人獎

《獵首密令》高允貞

《陰影下的她》金時恩

《推土機上的少女》金惠奫

《嬰兒轉運站》IU

《因愛重生》河允景

劇本獎

《樂透大作戰》朴圭泰

《獵首密令》李政宰、趙勝熙

《分手的決心》鄭書晶、朴贊郁

《陰影下的她》丁朱里

《晝盲神探》韓圭利、安泰真

藝術獎

美術：柳勝熙《分手的決心》

攝影：李秧介《獵首密令》

視覺效果：鄭聖真、鄭澈民《韓山島海戰》

音樂：趙英旭《分手的決心》

燈光：洪勝哲《晝盲神探》