影后湯唯2013年與韓國導演金泰勇結婚，育有一女，去年全家搬回大陸生活，一度傳出烏龍婚變消息，但被湯唯經紀公司否認。近日，有網友在北京披薩店偶遇湯唯帶著女兒吃披薩，網友誇她特別可愛，雖然當天看似素顏憔悴、皮膚也有點蠟黃，少了先前在台上領獎時的光芒，但私下的她平易近人，見到路人拍照，湯唯一點都沒生氣，還比出了勝利V手勢，親切的性格讓人好感度爆表。

43歲湯唯早年演出李安電影《色，戒》一炮而紅，同年獲得第44屆金馬獎「最佳新演員獎」，7年前她透過公司發表結婚聲明，去年在韓國接演導演朴贊郁的新片《分手的決心》，大獲好評，接連得到第43屆青龍電影獎、第31屆釜日電影獎、第27屆春史電影獎、第42屆韓國電影評論家協會獎最佳女主角等多個影后獎項。

網友在北京披薩店偶遇湯唯。（圖／取自網易娛樂）

去年港媒報導，湯唯和金泰勇低調分居半年，湯唯回大陸出席活動時，更宣告：「會回到中國安一個舒服的家，然後好好的享受生活。」似乎已經宣布要和女兒回大陸定居，遭疑婚變，公司則隨即澄清：「她和老公非常幸福，現在還為老公電影配音，一家人好好的」。

湯唯見路人拍照擺出V手勢。（圖／取自網易娛樂）

上月湯唯回到大陸，在機場被拍到跟接機的粉絲有說有笑，一路上讓粉絲跟拍，到停車場跟老公會合後，湯唯便找了一塊空曠安全的地方，蹲下替粉絲簽名。據《網易娛樂》報導，昨(2/28)有網友在北京披薩店捕獲野生湯唯，身邊有親友、女兒，沒化妝的湯唯看來黑眼圈跟法令紋都有些明顯，見到路人拍照更是主動擺出V手勢，高EQ又不做作的個性得到網友好評。