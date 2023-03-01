現年38歲南韓性感歌手徐仁英，過去曾是「元祖女團」Jewelry成員，擁有美艷外表及嗆辣直爽個性的她，出道多年備受爭議。2月27日舉辦婚禮的她，意外爆出疑似排擠女團成員的爭議，再度引發熱烈討論。

上個月27日，徐仁英於首爾舉辦世紀婚禮，現場以白色鮮花布置，洋溢著幸福、甜蜜氛圍，而當天除了雙方親友外，Jewelry成員李智賢、朴貞雅等其他4名成員都前往現場祝福，卻只有成員趙敏雅缺席，沒到場祝賀，引發眾人懷疑感情是否生變?紛紛表示：「怎麼沒有趙敏雅」、「為何趙敏雅沒有去」、「趙敏雅去哪」；甚至還有粉絲前往趙敏雅的社交媒體質問她，讓趙敏雅忍不住氣憤發文表示：「我沒有受到邀請，怎麼知道在何時、哪裡辦婚禮？」

趙敏雅不滿表示，這幾年來其實私下一直都有跟朴貞雅、李智賢、徐仁英保持聯絡，但3位成員每次都是獨自上電視節目合體，不曾找她一起上過節目，她也曾嘗試傳訊息詢問為何不一起上節目，卻遭到其他人已讀不回，而當她們獨自上節目後，就會出現「趙敏雅去哪裡」等質問聲音，讓她相當無奈，如今忍了8年終於脫口而出，認為自己根本沒必要被質疑、被罵，也沒必要在別人背後說壞話，而且她也沒有罵別人或是排擠別人，更沒必要受到大眾質疑。

趙敏雅這番話引發大眾熱議，讓Jewelry不合的傳言甚囂塵上，對此其他成員都保持沉默，只有大辣辣的徐仁英依然在事後曬出婚紗照分享喜悅，並未在意排擠傳聞。

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