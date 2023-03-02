婚姻從來不是兩個人的事，一名事業有成的女網友表示，自己與男友交往6年，決定要結婚，卻因為男友家境富有，準公婆看不起自己爸媽，因此不願答應婚事，讓她感嘆是不是該分手，也引起眾人討論，認同「門當戶對」仍有一定的道理。

原PO在Dcard發文表示，自己與男友交往6年相處融洽，生活習慣、價值觀都很合，靠自己存錢買了房子、車子，決定要結婚共組家庭，不過雙方家庭的差距卻成為絆腳石，「說實際的就是男方父母看不起我爸媽」。

原PO提及，自己家從小沒有很富裕，自己白手起家養父母，而男方父母是光鮮亮麗的有錢人，家族的人也都很優秀，原本很開心兒子要結婚了，但在得知自己家是平凡家庭之後，開始問東問西、擔心面子問題。原PO感慨沒想到2023年了還存在「門當戶對」的觀念，最後連男友都退縮了，不想為難父母也結不了結婚，讓原PO苦惱是不是該分手。

貼文引起熱議，不少人也認為門當戶對很關鍵，「家境真的是一個很現實的問題，所以我從來不找比我家境差或是好過我家境很多的對象」、「門當戶對聽起來很過時，但很多現實層面的問題都離不開這個觀念」、「年紀愈大愈能理解門當戶對的用意，那不單單是2個人的事」、「結婚的確需要門當戶對，不然未來吵架時，雙方背景的差距很容易拿來互相傷害」。

也有另一派網友認為是男友的問題，「根據妳男友的回應，我覺得妳還是快逃吧，這個隊友坦不了也擋不住啊」、「你男友根本坦不住 ，他只要態度硬一點，父母幾乎都會妥協」、「就只是男生不夠有擔當而已」、「妳男友大概沒有自己的事業，也沒有自己的人脈，都是家族企業的一員，離開家族就沒辦法生活，所以面臨選擇題時，會以自身利益為優先」。