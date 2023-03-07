不少男女朋友交往以AA制分開算花費，一名女網友近日與交往2年的男友分手，哭得很傷心時收到前男友傳來的AA清單討錢，裡面詳列交往前追她的所有花費，包括飲料、吃壽司的錢，就連告白的花，停車費10元也計較 ，還寫道「我們沒有走到結婚，AA很合理吧」，讓她看傻眼。

原PO在Dcard表示，最近與交往快兩年的男友分手，交往之前男友為了追她，大方請吃飯，天氣冷送暖暖包、紅豆湯，還會訂飲料送到她打工的地方，被他的誠意打動而交往。交往後，兩人說好AA制，但男友算錢算得超清楚，連一碗湯5顆貢丸，都要分成2顆半，平時只在家附近約會。後來男友買車後更扯，說是為了帶她去更遠的地方玩，但出遊回來後，卻跟她討油錢，「油少一格（6公升），175.2/2=87.6，過路費就不跟你收了」，結果過路費只有3塊錢。

忍了2年後，原PO受不了決定分手小氣男友，結果收到他傳來的交往前AA清單，包括追原PO時送的每杯飲料、紅豆湯等，連請她吃飯的壽司錢、告白送的花束、停車費10元也要討回，還理直氣壯說「我把你當做結婚對象啊，既然我們沒有走到結婚，東西你也吃了用了，錢AA很合理吧」，之後還會傳交往後的清單，讓原本分手很難過的原PO，眼淚瞬間收回來，「至今還沒看過這麼厲害的人體計算機呢」。

對此，網友看了也驚呼「這樣還能撐兩年，敢問您是何方聖母」、「我建議你把上床次數列給他，一次5000」、「超扯欸，慶幸你分了」、「奇葩男友，連告白的花也要AA，臉皮比爽身粉還厚」。