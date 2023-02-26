香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）24日被發現在大埔龍尾村慘遭肢解、烹屍，命案駭人聽聞，不僅震驚香港社會，台灣媒體也跟進報導，引起不少關注。內科醫師姜冠宇也分享自身看法，奉勸要懂得避免與「寄生上流」類型的窮人往來，「他的跟你索求，像寄生蟲不會顧及你的安全，更要你的命」。

姜冠宇在臉書發文感嘆，看見香港名媛被肢解煮湯的新聞，突然可以理解巴菲特所說的「交朋友，不可以有『窮人』」這句話。

姜冠宇解釋，所謂窮不是通俗上的窮，而是要小心「寄生上流」的窮，對方的索求，像寄生蟲不會顧及你的安全，更要你的命，「社會上很多自稱弱勢，也不是真正的弱勢，跟你有衝突起來，或接近你後無法滿足他無盡需求，一樣會吃人不吐骨的」。

姜冠宇認為，交朋友、往來的對象，要盡量是一個「完整」、「穩定」的人，這講的是身心經濟狀況，有些人也許經濟富足，但是身心不完整也更不穩定；有些人雖然收入不佳，但是人格成熟善良為人憨厚；有些人善於博取同情，實際上心狠手辣、殘暴無良。

姜冠宇也提醒，第一時間外表未必能適當判斷，有鬼遮眼傾向的人尤其更危險，用經驗儘量看透人性，從互動預知、預判與此人來往的風險，甚至煤氣燈效應等知識都要提早會，「免得自己在不良關係中不斷遭侵蝕，都不知脫身。從孩子成長，到成人社會，形成人與人之間用智慧劃下的界線，就是這樣來的，很重要，這是成長必備課題，是走跳社會的保命技能」。