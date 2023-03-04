一名北一女學生在公開3天2夜畢業旅行行程，質疑行程水分過高，卻要收費6450，引發網路熱議。就有網友挖出某私立高中的畢旅行程，5天4夜要價5萬2，質疑「這更扯吧」，但網友一看內容狠打臉原PO，認為更本超值。

網友在PTT八卦版PO文「北一女6450畢旅，這行程和費用更扯吧」，他表示，新北某私立高中畢旅去日本5天4夜，聽起來好像很讓人羨慕，但收費高達5萬2000元，更認為只有倒數第二天去環球影城遊玩才稱得上行程，直呼「這個更扯吧」。

網友在PTT貼出辭修高中赴日行程表，認為只有環球影城當天才算行程，卻不知誤把教育旅行誤認為畢旅，且鄉民都認為行程相當有趣。(圖／PTT)

透過行程表看到，辭修高中第一天抵達日本後，先去參觀世界遺產奈良東大寺，入住琵琶湖飯店，接著與日本學校交流，體驗當地學校課程與社團與參觀清水寺，接下來幾天則分別是探索大阪市區、遊玩環球影城，最後則是參觀日清泡麵博物館與大阪城公園後搭機回台。

鄉民們看到後傻眼，反嗆原PO「你有仔細看行程嗎？」、「去日本學校上課好不好玩我不知道，但其他天都很充實啊」、「東大寺跟清水寺被你當塑膠？」、「你是不是只認得環球影城」、「城市探索光看就超有趣了」、「這行程根本超讚」、「5萬2去大阪自由行5天4夜還有甚麼好嫌的」、「國旅還比較貴咧」、「一堆人覺得了不起4萬出頭，以為這錢有辦法跟日本學校交流嗎」、「如果不是搭紅眼，正常機票就要2萬了」，更有人糾正，這並非畢業旅行，而是自由報名的教育旅行。

事實上，辭修高中每年都會舉辦赴日教育旅行，體驗當地文化與學生生活，儘管要價不斐，但受到學生熱烈歡迎。近年因疫情原故停辦了3年，終於要在今年5月復辦，仍有許多學生踴躍參與。