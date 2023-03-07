112年國中教育會考測驗日期為5月20日及5月21日，新北考區自3月9日至11日受理現場報名作業，新北市教育局特別提醒考生，務必在規定報名時間內完成報名。

所有國中應屆畢業生都應參加國中教育會考，並且免繳報名費，由就讀學校代為辦理集體報名；非應屆國中畢業生則繳交報名費新臺幣500元，低收入戶子女或其直系血親尊親屬支領失業給付者免繳報名費；中低收入戶子女僅需繳交200元。

新北考區111年國中教育會考資料照(清水高中考場)。(照片/新北市教育局提供)

非應屆國中畢業生採個別報名，考生於3月6日上午9時至3月8日下午5時自行上網（網址：https://cap.rcpet.edu.tw）填報個別報名表資料，攜帶簡章規定所需證件，於3月9日至11日至樹林高中辦理報名。另身心障礙學生、其他因重大傷病嚴重影響應試者及懷孕者，如欲申請應考服務，於3月9日至11日檢附相關合法有效證明文件，向樹林高中提出申請，經審查通過後，始得提供應考服務。

個別報名參加國中教育會考之考生，欲參加112學年度各入學管道之招生者，需另行依各招生簡章相關規定辦理報名，112學年度入學相關資訊請逕至下列網站查詢：國中畢業生適性入學宣導網(https://shs.k12ea.gov.tw/site/adapt-k12ea)、新北市十二年國民基本教育資訊網(https://se.ntpc.edu.tw/12basic)、112學年度基北區高級中等學校免試入學委員會(https://ttk.entry.edu.tw/)。

新北考區111年國中教育會考資料照。(照片/新北市教育局提供)

新北市教育局表示，會考由教育部統籌規劃、地方教育局配合，未來是否會因疫情發展等因素影響會考相關事宜，仍需依照教育部決策後，新北考區配合辦理。目前112年國中教育會考仍採全面開放使用冷氣。考量學生個別需求，選擇「非冷氣試場」的考生，應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」，提出申請後不得再變更試場。

集體報名的國中應屆畢業生，准考證將在4月14日後由就讀國中轉發。個別報名考生，准考證由樹林高中寄發。考生應於收到准考證後詳細檢查，如有錯誤，集體報名學生應於4月18日下午5時前向就讀國中提出更正申請，個別報名考生應於4月18日下午5時前向樹林高中提出更正申請。

有關112年國中教育會考相關詳細資訊，請至下列網站查詢：112年國中教育會考全國試務會網站（https://cap.rcpet.edu.tw/）、新北考區112年國中教育會考試務會(https://www.slsh.ntpc.edu.tw/p/404-1000-8507.php)。詳細報名事宜，可逕洽樹林高中(電話8685-2011轉2307、2403、2312)。