111學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組季軍戰，暌違4季重返4強的「綠色神盾」松山高中，在高二後衛「小黑」林現惟27分、11籃板、6助攻幫助下，以88比84力退能仁家商，松山高中獲得季軍、能仁家商殿軍。

松山高中教頭黃萬隆賽後表示，11日輸掉4強賽，勉勵隊上高三球員把握最後40分鐘，呈現一直以來的訓練內容，有始有終地打出松山高中強調的「Do Our Best」精神， 他也透露：「4強賽輸球沒理由，但球隊因為前陣子多人生病，本周五4強賽前夕才全員到齊，因此訓練狀況也受到影響，但季軍戰大家都拚了，勝利是團隊努力成果。」

林現惟則說：「儘管結果不是我們最想要的，但大家都很努力了！」季軍戰比賽中一度受傷退場的高三後衛柯舜凱，賽後冰敷著右腳出席記者會，此役也貢獻了19分，同樣也是高三的黃上銘、曾睦軒各贊助13分、17分，曾睦軒也為球隊鞏固10記籃板。

記者會最後，黃萬隆感性收尾：「松山暌違4季重返台北小巨蛋打HBL 4強總決賽，而這台北小巨蛋各隊每年都想進，我們是公立學校一路走來也不易，感謝在後面所有對球隊支持的力量、人們，讓松山有球員出國訓練、學到不同的課程，也出過如陳信安、胡瓏貿等優秀學長，之前在球隊的大陸籍雙胞胎于泓凱、于泓翔，高三畢業後也獲得美國大學獎學金，都是難忘的旅程，也想向HBL為了團隊辛苦的教練們致敬。」

能仁家商共5名球員得分雙位數，林子皓26分最高，鄒子羲11分、11籃板，林明暐14分，吳宇撒、王暐嘉各挹注10分。

松山高中柯舜凱投進三分球後開心慶祝。（高中體總提供）