屏東中小聯運甫落幕，不少競賽項目都傳出破紀錄，當中東港高中派出的選手以44秒19打破國男400公尺接力高懸32年的大會紀錄。（東港高中提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東中小聯運甫落幕，不少競賽項目都傳出破紀錄，當中東港高中派出的選手不僅以44秒19打破國男400公尺接力高懸32年的大會紀錄，當下的主持人還是當年紀錄保持人、現任青山國小校長曾昱山，讓這場賽事意外增添戲劇張力。

東港高中體育老師洪毅男指出，今年屏東中小聯運有多項競賽項目都破紀錄，但最令人眼睛為之一亮的莫屬於「國男400公尺接力」這項，他笑說，不是要誇獎自己的學生，而是因為過程太具戲劇性，孩子們破的紀錄保持人就是該場主持人、現任青山國小校長曾昱山。

他打趣道，以教育人的角度來看，這也是種「傳承」。而當談到破紀錄的4名選手，洪毅男讚許道，他們真的很認真、很努力。他說，400公尺接力賽的勝負關鍵是接棒，換言之，比400接力最重要的就是默契，國二的翁義閔與國三的潘彥翰、陳冠儒、陳欣暘從默契差到拿第一，可見他們為了比賽下了不少苦功。

洪毅男說，4名男孩其實都玩在一起，但在得知要組隊比賽後，便更謹慎地練習「默契」這件事，連慢跑都在練接棒，甚至還捨棄假日玩樂時間只為練習更多，從他們的訓練態度中可以深刻感受到、他們對比賽的重視與拿獎的決心。

對於老師的稱讚與肯定，4名男孩謙虛道，「參加比賽沒有什麼祕訣，就是練習、練習再練習」。而剛獲得冠軍的他們並未鬆懈，目前仍持續訓練中，以迎接將於4月登場的全中運，4人希望能在全中運再次大展身手，跑出更好的成績。